Волонтер показав фото терористів "ДНР", які брали участь у "параді полонених" в Донецьку

Знімок опублікував волонтер, координатор проекту "СтопТерор" Семен Кабакаєв на своїй сторінці у Facebook.

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Терористи на фото були конвоїрами і супроводжуючими, які водили полонених українців вулицями Донецька, пише волонтер. Також він розповів, що встановленням їхніх осіб займається військова прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня 2014 року в Донецьку по центральній вулиці Артема, вздовж площі імені Леніна, бойовики прогнали колону українських військовополонених. Майже 100 військовополонених із заведеними за спину руками пройшли колонами в супроводі терористів-конвоїрів з автоматами.

Також на площу ім. Леніна бойовики звезли тоді кілька втрачених і пошкоджених одиниць військової техніки - танків, БТРів, гармат, а також систему «Град».

Бойовики стверджували, що ця військова техніка - це техніка української армії, яка є трофеєм терористів.