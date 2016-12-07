Волонтер показав фото терористів "ДНР", які брали участь у "параді полонених" в Донецьку
З'явилося фото бойовиків "ДНР", які брали участь у так званому " параді полонених" у Донецьку.
Знімок опублікував волонтер, координатор проекту "СтопТерор" Семен Кабакаєв на своїй сторінці у Facebook.
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Терористи на фото були конвоїрами і супроводжуючими, які водили полонених українців вулицями Донецька, пише волонтер. Також він розповів, що встановленням їхніх осіб займається військова прокуратура.
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня 2014 року в Донецьку по центральній вулиці Артема, вздовж площі імені Леніна, бойовики прогнали колону українських військовополонених. Майже 100 військовополонених із заведеними за спину руками пройшли колонами в супроводі терористів-конвоїрів з автоматами.
Також на площу ім. Леніна бойовики звезли тоді кілька втрачених і пошкоджених одиниць військової техніки - танків, БТРів, гармат, а також систему «Град».
Бойовики стверджували, що ця військова техніка - це техніка української армії, яка є трофеєм терористів.