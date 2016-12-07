Швидкого вирішення не існує: Тука назвав можливі терміни деокупації Донбасу

Повна деокупація Донбасу з можливістю проведення виборів за українським законодавством можлива тільки через 4-5 років. Про таку можливість в ефірі NewsOne заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

В той же час він підкреслив, що не є прихильником військового шляху деокупації Донбасу.

«Швидкого вирішення не існує», - сказав Тука, коментуючи ситуацію щодо деокупації Донбасу та наголосив, що потрібно розрізняти, що розуміється під деокупацією Донбасу тому, що багато людей розуміють різні процеси під цим терміном.

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"Якщо говорити про введення міжнародної миротворчої міжнародної місії і взяття під контроль цієї території, я даю менше, ніж два роки. Якщо фінальну точку - це проведення виборів на тій території, то думаю, що два роки - це занадто швидко. Я б дав мінімум чотири-п'ять років ", - сказав Тука.

В той же час, за його словами найслабшим місцем «Л/ДНР» є підтримка з боку Росії, і якщо її не буде то ці квазірежими «впадуть через три місяці».

«Найбільш слабке місце – це підтримка з боку Росії, якщо залишити ці режими без підтримки Росії - фінансової, економічної, політичної, військової, то ці квазірежими, вони самі по собі впадуть максимум через три місяці", - підкреслив Тука.

Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що Україна не готова до наступу на Донбасі.

Він розповів, що чим менше місцевих на Донбасі хотіли брати зброю в руки, тим більша кількість російських найманців закачувалась ззовні. Й наразі стан у бойовиків "паскудний, вони готові скласти зброю. Тому існує велика ймовірність проукраїнського повстання, але є великі сумніви в тому, що "нам вдасться підтримати це повстання зі свого боку", наголосив Тука.