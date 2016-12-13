Волонтери помітили на Донбасі російського солдата-строковика (фото)

До поля зору волонтерів потрапив один з бойовиків, що після детального вивчення його профілю був ідентифікований як Павло Дикий, 02.02.1992 р.н., військовослужбовець-контрактник 11-ї окремої інженерної бригади(в/ч 45767, Каменськ-Шахтинський, Ростовська область, Південний військовий округ РФ), йдеться у розслідуванні InformNapalm.

Дикий розсекретив на Донбасі не тільки себе, але й солдата строкової служби Олексія Теплих з тієї ж військової частини.

Обидва вони мають статус військових злочинців, які виконують протизаконні накази вищого військового керівництва Російської Федерації.

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Волонтери зазначають, що з 2008 року період строкової служби в Росії становить один рік. Виходить, що Олексій Теплих почав строкову службу в липні 2015 року, а в квітні 2016-го він перебував в Україні, на окупованих територіях, і фотографувався з бойовиками "ДНР" (або іншими військовослужбовцями РФ).

"Таким чином, доведено черговий факт "навчань", які проходять російські солдати на території окупованого Донбасу під керівництвом більш досвідчених солдатів-контрактників ЗС РФ, таких як Павло Дикий", - підсумували в InformNapalm.

Раніше волонтери виявили в Новоазовську базу військ РФ і велике скупчення озброєнь.