Волонтери виявили у Новоазовську базу військ РФ та велике скупчення озброєнь (фото)

Про це йдеться у розслідуванні волонтерської спільноти InformNapalm.

Саме ця база озброєнь і техніки активно використовується російськими окупантами для здійснення провокаційних обстрілів мирних жителів і позицій українських силовиків на Маріупольському напрямку.

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Те, що база постійно використовується як місце дислокації заборонених типів озброєння, неодноразово підтверджувалося й супутниковими знімками за 2016 рік.

Раніше волонтери розкрили розвідників 7-ї військової бази Міноборони РФ, що брали участь в агресії проти України у серпні – вересні 2014 року.