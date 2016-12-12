Волонтери виявили у Новоазовську базу військ РФ та велике скупчення озброєнь (фото)
11:20, 12 грудня 2016Війна
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В одному з районів Новоазовська базується близько 10 одиниць 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" (згідно з Мінським домовленостями, артилерійські гармати калібру понад 100 мм повинні бути відведено не менше ніж на 25 км від лінії розмежування), а також близько 15 одиниць тентованої автомобільної техніки.
У Новоазовську знайдено велике скупчення озброєнь / informnapalm.org
Про це йдеться у розслідуванні волонтерської спільноти InformNapalm.
Саме ця база озброєнь і техніки активно використовується російськими окупантами для здійснення провокаційних обстрілів мирних жителів і позицій українських силовиків на Маріупольському напрямку.
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Те, що база постійно використовується як місце дислокації заборонених типів озброєння, неодноразово підтверджувалося й супутниковими знімками за 2016 рік.
Раніше волонтери розкрили розвідників 7-ї військової бази Міноборони РФ, що брали участь в агресії проти України у серпні – вересні 2014 року.
У Новоазовську знайдено велике скупчення озброєнь / informnapalm.org
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