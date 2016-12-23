У Bellingcat пояснили, що завадило українській армії переможно завершити війну влітку 2014-го

Як повідомив в інтерв'ю "Апострофу" провідний автор доповіді про транскордонні обстріли, учасник Bellingcat Шон Кейс, основні втрати українська армія отримала саме внаслідок російських артнальотів, під час яких застосовувалася широка номенклатура артилерійського озброєння, від 120-мм мінометів до 152-мм гаубиць і 300-мм реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Перші випадки обстрілу з "нуля" представники Bellingcat зафіксували 29 червня 2014 року. При цьому, на думку Кейса, саме дії російської артилерії завадили українській армії переможно завершити війну влітку 2014 року.

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"На підставі нашої доповіді важко точно сказати, скільки російських військовослужбовців брали безпосередню участь у прикордонних обстрілах. Але, за нашою мінімальною оцінкою, 149 артнальотів на сотні кілометрів російсько-українського кордону вимагають участі сотень російських військовослужбовців. Не було сумнівів, що багато російських солдат побічно брали участь у транскордонних атаках, шляхом підготовки, оснащення та підтримки баз, які постачали зброю та боєприпаси", - розповів він.

Також у Bellingcat визначили кілька великих російських військових таборів за 20 км від українського кордону влітку 2014 року, а також у безпосередній близькості від багатьох позицій для артилерійської стрільби.

"Я можу з упевненістю сказати, що у цих таборах розташовувалися тисячі російських солдатів", - зазначив Кейс.