На проекті "Новоросія" можна поставити хрест: у розвідці розповіли, як бойовики дезертирують з "Л/ДНР"

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Зростає напруженість у відносинах між особовим складом підрозділів противника, що виконує завдання на передових позиціях, та командним складом російських окупаційних військ через звільнення "заднім числом" військовослужбовців, які загинули під час ведення бойових дій. При цьому особовий склад противника класифікується як такий, що отримав каліцтво в побутових умовах", – наголосили в розвідці.

Читайте також"Гумконвої" Путіна використовують для вивезення з Донбасу тіл російських військових - розвідка

"За рахунок цього командування противника уникає виплат грошових компенсацій та формує "фонд економії" для власного збагачення", – стверджується в повідомленні.

Також у розвідці повідомили, що 26 грудня особовий склад одного з підрозділів 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ відмовився від виконання завдань на передових позиціях.

"З метою примушення до несення служби заступником командира батальйону було застосовано фізичну силу стосовно військовослужбовців цього підрозділу", – заявили в розвідці.