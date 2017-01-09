ЗСУ про ситуацію біля Кримського: зброя у бойовиків з РФ, воюють під прапором "Донського козацтва" (відео)

Зараз окупанти ведуть обстріли з 31-го блокпосту, передає 5 канал.

За Мінськими угодами, він мав бути українським, однак внаслідок бойових дій на початку 2015 року його захопили найманці.

За словами армійців, відносно спокійно біля Кримського минула лише новорічна ніч. Потому обстріли поновилися. Українські захисники чітко бачать в оптику, що бойовики воюють під прапором так званого "Донского казачества". Утім, вони переконані, що у ворожих лавах - кадрові російські військові.

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Присутність росіян підтверджує й ворожа зброя, яку регулярно підвозять у так званих "гумконвоях".

"Гвинтівки у них добрі - з Російської Федерації, з глушником. Б'ють на відстані у 2-2,100 кілометри…Їх підвозять у коробках з-під цукерок та солодощів, з-під вафель та печива", – розповідає військовослужбовець ЗСУ "Інженер".

За 31-м блокпостом - селище Фрунзе. Вояки розповідають, туди бойовикам постійно доправляють нову техніку залізницею.

Обстріли армійці називають подарунками. Й запевняють, своїх "дарів" для бойовиків шкода.