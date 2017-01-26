"Злетів у повітря": у ЗСУ показали, як застосовують новий український міномет "Молот" (відео)

10:12, 26 січня 2017
Війна
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Бійці АТО застосовують новий український міномет "Молот".

Міномети "Молот" / Фото УНІАН

Вони показали відповідний відеозапис, на якому видно, що при пострілі міномет злітає й перевертається у повітрі, і потім всією масою падає на землю, передає Цензор.НЕТ.

Мінометники не закріпили опорну плиту міномета, яку необхідно закріплювати у землі. Тут же навпаки, міномет поставлений з грубими порушеннями правил експлуатації міномета, і плита по суті не є опорою.

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Тому при пострілі міномет злітає. Про жодну точність при такій стрілянині не йдеться. Навпаки, після одного-двох таких перекидів міномет може прийти повністю у непридатний стан, зброя, безсумнівно, вийшла з ладу.

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Нагадаємо, в кінці серпня 2016 року мінометники ЗСУ випробували новий український "Молот" за півмільйона, він "розвалився від першого пострілу".

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Теги: #ЗСУ#міномет#молот