СММ ОБСЄ за минулу добу на Донеччині зафіксувала понад 2,3 тисячі вибухів - звіт

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 29 січня, опублікованому на сайті ОБСЄ сьогодні ввечері.

"СММ задокументувала менше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області між вечорами 27 та 28 січня відносно попереднього звітного періоду (включаючи близько 330 вибухів у порівнянні з 520). Проте у наступні 24 години (між вечорами 28 та 29 січня - УНІАН) СММ зафіксувала понад 2300 вибухів, головним чином у районі Авдіївка-Ясинувата-Донецьке летовище", - сказано у повідомленні.

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За даними спостерігачів, впродовж 5 годин 29 січня, коли вони були в районі підконтрольної бойовикам Ясинуватої, вони чули понад 100 вибухів. Місія оцінює, що ці вибухи були спричинені вихідним вогнем з невстановленого типу озброєння на відстані 1-5 км з боку південного сходу в напрямку південного заходу. Також було зафіксовано 116 вибухів на відстані 2-7 км з боку півдня і південного заходу в напрямку півночі і північного заходу. Ще 101 вибух задокументовано на відстані 1-5 км з боку південного сходу на південь.

Місія зазначає, що того ж дня спостерігачі, перебуваючи в центрі Донецька, чули понад 1330 вибухів з невстановленого типу озброєння на відстані 1-7 км з районів, розташованих в основному на півночі та північному сході. Спостерігачі також чули незліченну кількість вибухів, які, за їх оцінкою, були спричинені ударами снарядів з автоматичного гранатомету, інтенсивного вогню з крупнокаліберного кулемету та стрілецької зброї. Під час перебування у Авдіївці впродовж чотирьох годин вони чули 416 вибухів з невизначеного типу озброєння на відстані 2-5 км з боку сходу та південного сходу. Ще в місті була зафіксована незліченна кількість черг вогню з крупнокаліберного кулемету.