У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу

Про це повідомила у Facebook прес-секретар екс-президента України, представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - написала Оліфер.

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Як повідомлялося раніше, засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції вчора не відбулося у зв'язку з відсутністю представників ОРДЛО і Росії.

Президент України Петро Порошенко доручив провести засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі через ситуацію в Авдіївці.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, і не погоджуються припинити вогонь. 30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро - та теплопостачання.

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В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції.

У місті оголошено надзвичайний стан. За словами президента Петра Порошенка, приймаються необхідні заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирних будинків і 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.