Порошенко доручив терміново скликати Тристоронню контактну групу через критичну ситуацію біля Авдіївки
Президент доручив обговорити критичну ситуацію, яка склалась навколо Авдіївки.
Президент України Петро Порошенко доручив провести засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі через ситуацію в Авдіївці.
Про це заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв сказав в ефірі «5 каналу».
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"Буквально щойно президент доручив ініціювати скликання надзвичайного засідання Тристоронньої контактної групи в будь-якому режимі, і навіть в режимі відеоконференції, аби обговорити ту ситуацію, критичну, яка складається навколо Авдіївки", - заявив Єлісєєв.
Як відомо, наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську запланована на 1 лютого. Зі слів Єлісєєва випливає, що надзвичайне засідання ТКГ повинно відбутися до 1 лютого.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини.
Це рішення він прийняв через обстріли в Авдіївці, які призвели до надзвичайної ситуації. Про це у повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
"Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою", — повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, минулої доби в зоні АТО загинули 5 українських бійців, 9 поранені і ще 4 - травмовані.
Крім того, за даними штабу, сьогодні зранку внаслідок обстрілів бойовиками Авдіївки загинули 2 українських військових, 5 поранені.