Порошенко доручив терміново скликати Тристоронню контактну групу через критичну ситуацію біля Авдіївки

Президент України Петро Порошенко доручив провести засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі через ситуацію в Авдіївці.

Про це заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв сказав в ефірі «5 каналу».

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"Буквально щойно президент доручив ініціювати скликання надзвичайного засідання Тристоронньої контактної групи в будь-якому режимі, і навіть в режимі відеоконференції, аби обговорити ту ситуацію, критичну, яка складається навколо Авдіївки", - заявив Єлісєєв.

Як відомо, наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську запланована на 1 лютого. Зі слів Єлісєєва випливає, що надзвичайне засідання ТКГ повинно відбутися до 1 лютого.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини.

Це рішення він прийняв через обстріли в Авдіївці, які призвели до надзвичайної ситуації. Про це у повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою", — повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, минулої доби в зоні АТО загинули 5 українських бійців, 9 поранені і ще 4 - травмовані.

Крім того, за даними штабу, сьогодні зранку внаслідок обстрілів бойовиками Авдіївки загинули 2 українських військових, 5 поранені.