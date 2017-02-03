Російський "куратор" попередив ватажків "ДНР" про наслідки у разі втрати Ясинуватського плацдарму - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

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Зазначається, що вранці 3 лютого 2017 року у Харцизьку було проведено нараду за участю т.зв. "глави ДНР" Захарченка, російських військових кураторів, а також представників Міноборони та Генштабу ЗС Росії.

"Представник РФ в ультимативній формі попередив керівництво "ДНР", що у разі втрати контролю над "Ясинуватським плацдармом" вони будуть зміщені зі своїх посад", - йдеться у повідомленні розвідки.

Як повідомляв народний депутат України, координатор аналітичної групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, 3 лютого в Донецьку очікують на прибуття з Москви представників Кремля у складі спеціальної групи для координації інформаційної кампанії.