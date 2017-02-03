До Донецька їдуть представники Кремля - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє народний депутат України, координатор аналітичної групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Сьогодні, 03.02.2017, очікується прибуття в Донецьк з Москви спеціальної групи на чолі з представниками адміністрації президента РФ для координації інформаційної кампанії «висвітлення ситуації» вздовж лінії фронту і дискредитації ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з повідомленням, в «ДНР» представники «міністерства інформації ДНР» за участю російських радників в авральному режимі сформували з місцевих і російських журналістів мобільні групи з «висвітлення результатів обстрілу українськими військами житлових кварталів Донецька».

За даними аналітичної групи, згідно з вказівкою з Москви, в ці групи в обов'язковому порядку повинні включатися представники іноземних ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на Авдіївский напрямок прибули журналісти російського пропагандистського телеканалу LifeNews для зйомки провокаційних сюжетів.