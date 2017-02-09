Журналіст про ліквідацію "Гіві": росіяни своїх не залишають, але вони їх приголомшливо вміють кидати

Про це заявив російський журналіст Олександр Невзоров в ефірі радіостанції "Ехо Москви", коментуючи ліквідацію "Гіві".

"Ви знаєте, росіяни – вони, звичайно, своїх не залишають, але вони їх приголомшливо вміють кидати. І це зайвий раз отримало своє підтвердження на Донбасі", - вважає він.

За словами Невзорова, важко сказати, хто саме ліквідував ватажка терористів "Гіві".

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"Цілком можна припустити, що відбувається якесь соціалістичне змагання, при якому – хто перший встигне. Оскільки всі ці донбаські терористи-ватажки нікому живими не потрібні", - заявив журналіст.

Також він наголосив, що в Російській Федерації єдине, що ще працює пристойно, - це спецслужби й організація будь-якої диверсійної діяльності.

Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Товстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".