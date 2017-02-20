У госпіталі помер військовий, якого важко поранили у Зайцевому - Мотузяник
13:25, 20 лютого 2017Війна
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Вчора в одному з тилових госпіталів помер військовослужбовець, якого важко поранили в Зайцевому 16 лютого.
Олександр Мотузяник повідомив про смерть пораненого бійця / фото УНІАН / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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Також він зауважив, що минулої доби "внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Також встановлено факт смерті військовослужбовця, що позавчора зник безвісти". Усі ці втрати у лавах українських військ припадають на Авдіївку.
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