У госпіталі помер військовий, якого важко поранили у Зайцевому - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Також він зауважив, що минулої доби "внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Також встановлено факт смерті військовослужбовця, що позавчора зник безвісти". Усі ці втрати у лавах українських військ припадають на Авдіївку.