Сьогодні бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на всіх напрямках, поранено трьох бійців – штаб

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО cтаном на вечір 4 березня, оприлюдненому речником АТО Леонідом Матюхіним.

За його словами, російсько-окупаційні війська продовжували обстрілювати опорні пункти сил АТО на всіх напрямках.

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«Загалом зафіксовано 52 обстріли, троє наших військових поранено», - сказав Матюхін.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу бойовики здійснили 115 обстрілів, двох українських військових поранено.