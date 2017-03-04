Сьогодні бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на всіх напрямках, поранено трьох бійців – штаб
19:45, 04 березня 2017Війна
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Сьогодні на Донбасі окупанти 52 рази обстріляли позиції Збройних сил України, поранено трьох бійців.
REUTERS
Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО cтаном на вечір 4 березня, оприлюдненому речником АТО Леонідом Матюхіним.
За його словами, російсько-окупаційні війська продовжували обстрілювати опорні пункти сил АТО на всіх напрямках.
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«Загалом зафіксовано 52 обстріли, троє наших військових поранено», - сказав Матюхін.
Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу бойовики здійснили 115 обстрілів, двох українських військових поранено.
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