До Дніпра госпіталізовано п'ятьох бійців АТО, двоє з них - у вкрай важкому стані - лікар (відео)

До лікарні Дніпра госпіталізовано п'ятьох бійців АТО, двоє з них у вкрай важкому стані. Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає 112 Україна.

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"П'ятьох осіб було доправлено за останній тиждень, троє з них тяжкі, двоє - украй важкі. Ми робимо все можливе, складні операції по кілька годин. Наразі ми звільнили кілька палат й очікуємо бійців", - повідомив він.

Як повідомляв штаб АТО на своїй сторінці у Facebook, найгарячіше вчора було на Маріупольському напрямку де ворожа піхота зранку атакувала опорні пункти морпіхів під Водяним. Отримавши вогневу відсіч, ворог почав гатити по наших позиціях з Градів, важкої артилерії 152 та 122 мм.