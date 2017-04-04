Жебрівський просить 3 мільярди на ремонт будинків, освітніх та медичних закладів Донеччини

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє про необхідність залучення у регіон 3 млрд грн на відбудову пошкоджених внаслідок обстрілів російських бойовиків житлових будинків, шкіл, дитсадків та медзакладів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"За майже три роки війни, лише на території Донеччини, яку контролює українська влада, різного ступеня пошкоджень від російських обстрілів зазнали 10 682 житлових будинки, 111 шкіл, 79 садочків та 50 медичних закладів. На їхню відбудову та ремонт потрібно близько 3 млрд грн. Я вже не кажу про об'єкти інфраструктури та масштаби руйнувань по лінії розмежування та на тимчасово окупованій території Донецької області", - заявив Жебрівський.

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Він повідомив про зустріч з директором керівної групи експертів із впровадження програми перетворень в Україні (STAIT) Інгрід Макдональд, представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA).

Було погоджено, що пріоритетними напрямками співпраці у 2017 році буде відбудова приватних помешкань, зруйнованих внаслідок російської агресії; стабілізація комунального підприємства «Вода Донбасу»; допомога в оснащенні опорних шкіл; навчання у Східній Європі доброму урядуванню управлінців та стажування в ЄС людей, які бажають започаткувати на Донеччині, приватне підприємництво та проект із формування алгоритму координації діяльності органів влади та міжнародних гуманітарних організацій.