"Терористам теж дісталося": військовий розповів про бої під Авдіївкою, в яких ЗСУ зазнали втрат

15:46, 21 квітня 2017
Війна
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Бойовикам теж дісталося, зазначив АТОшник.

ЗСУ зазнали втрат під Авдіївкою / radiosvoboda.org

Терористи закінчили потужний обстріл позицій українських сил у промзоні Авдіївки Донецької області лише вранці 21 квітня. Про це в коментарі заявив боєць АТО, заступник командира "Грузинського національного легіону" Шота Кеделашвілі, передає "Обозреватель".

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"Наші хлопці у цій колотнечі не брали участі, але ситуацію моніторили, тому ми знаємо, що відбувалося на місці. Внаслідок обстрілу зруйновані два житлових будинки, але з мирних жителів ніхто не постраждав. Обстріли йшли приблизно до 5 ранку. При цьому бойовикам теж дісталося, але точної кількості убитих я не назву", - сказав Кеделашвілі.

Також боєць АТО нагадав, що бойовики регулярно ведуть обстріли позицій ЗСУ в промзоні Авдіївки, тому подібні дії противника вже давно звичні. 

Як повідомляв штаб АТО, 20 квітня внаслідок обстрілу контрольованими Росією бойовиками опорного пункту неподалік Авдіївки загинуло двоє військовослужбовців ЗСУ.

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Теги: #ЗСУ#бої під Авдіївкою