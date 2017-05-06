В СБУ розповіли, скільки українців є заручниками бойовиків та ув'язненими в Росії

У заручниках у бойовиків на Донбасі пеербувають 128 громадян України, ще десятеро - ув'язнені в РФ. Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, пише «5 канал».

"На сьогоднішній день 128 осіб незаконно утримується в Донецьку і Луганську, ще десятеро в Росії. Ми знаємо про кожну людину все детально, ми спілкуємося з рідними, близькими, але за останні півтора року тема максимально заполітизована. Ми розуміємо, що ухвалюються рішення в Кремлі, хоча кількість звільнених або знайдених зростає", – сказав він.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Ірина Геращенко заявляла, що тактика ватажків ОРДЛО і їхніх російських кураторів є очевидною - заблокувати процес звільнення заручників, повністю виключити з діалогу міжнародні гуманітарні організації.