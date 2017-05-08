У зоні АТО підірвався український військовий - штаб

У зоні проведення антитерористичної операції сьогодні підірвався військовослужбовець, від численних поранень він помер. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

«Сьогодні, 8 травня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення ніг та голови отримав військовослужбовець однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО» - йдеться у дописі.

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«Терміново, для надання медичної допомоги, військовослужбовця було доставлено до медичного закладу, де за життя тяжкопораненого боролися військові лікарі. Проведені невідкладні реанімаційні заходи, на жаль, не дали результату. Врятувати життя військовослужбовця не вдалося», - додали у штабі.

Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики 65 разів обстріляли позиції ЗСУ.