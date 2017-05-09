Ситуація в зоні АТО: 32 ворожих обстріли, один боєць загинув, ще один поранений

Російсько-окупаційні війська сьогодні 32 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників, один боєць загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 у Facebook.

На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник накривав позиції Збройних сил України поруч Верхньоторецького. З мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки. Гранатомети різних систем противник застосовував по захисниках Кам’янки, а стрілецьку зброю – по оборонцях Луганського. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по опорних пунктах українців неподалік Зайцевого.

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На Приморському напрямку з озброєння танку, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник накривав вогнем опорні пункти ЗСУ поблизу Водяного.120-міліметрові міномети та протитанкові гранатомети ворог застосовував по захисниках Павлополя, а з мінометів калібру 120 мм - гатив по оборонцях Широкиного та Лебединського. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстрілював опорні пункти під Чермаликом., а поблизу Старогнатівки провокував українських воїнів вогнем автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Зі стрілецької зброї окупанти били по захисниках Гранітного та Гнутового.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Новотошківки. Протитанкові ракетні комплекси та автоматичні гранатомети ворог застосовував по опорних пунктах неподалік Кримського. З автоматичних гранатометів противник обстрілював захисників Валуйського.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення про адекватне відкриття вогню у відповідь, наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, бойовики застрелили українського військового поблизу Луганського.