Волонтери показали превентивний удар ЗСУ по позиціях бойовиків (відео)
Опубліковано відео превентивного удару українських військових по позиціях бойовиків.
За допомогою безпілотника ЗСУ дізналися, що проросійські бойовики привезли значний боєкомплект до мінометів і готувалися завдати удару по позиціях бійців АТО.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили волонтери фонду "Повернись живим". За їхніми словами, терористам не вдалося це зробити.
"Як видно на цьому відео - нашими патріотами було завдано превентивного удару, який зіпсував усі плани загарбників. І треба зауважити - на довгий час відбив у них бажання відкривати вогонь у наш бік", - зазначили у "Повернись живим".
Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників, поранені три бійці АТО.