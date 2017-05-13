Волонтери показали превентивний удар ЗСУ по позиціях бойовиків (відео)

За допомогою безпілотника ЗСУ дізналися, що проросійські бойовики привезли значний боєкомплект до мінометів і готувалися завдати удару по позиціях бійців АТО.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили волонтери фонду "Повернись живим". За їхніми словами, терористам не вдалося це зробити.

"Як видно на цьому відео - нашими патріотами було завдано превентивного удару, який зіпсував усі плани загарбників. І треба зауважити - на довгий час відбив у них бажання відкривати вогонь у наш бік", - зазначили у "Повернись живим".

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників, поранені три бійці АТО.