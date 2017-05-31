Російські радники "ЛНР" доповіли своєму керівництву про погану дисципліну бойовиків – ІС

Російські «радники» в штабі «2-го АК ЛНР» підготували звіт для керівництва Центру територіальних військ ЮВО ЗС РФ щодо бойової активності «армійського корпусу» в травні 2017 р.

Як повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» на своїй сторінці в Facebook, у звіті вказується, що, крім «планових» обстрілів і збройних провокацій, у багатьох підрозділах «корпусу» випадки бойової активності обумовлені «низьким рівнем військової дисципліни», коли командири підрозділів віддають накази на відкриття вогню без команди вищого командування, або ж «особовий склад» самостійно приймає подібні рішення.

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Також у документі зазначено, що у безлічі підрозділів не дотримується рекомендований режим ведення вогню, часто допускаються необгрунтовані переміщення бойової техніки і озброєння. Як зазначено в документі, морально-психологічний стан ряду підрозділів «викликає тривогу», а їхні командири часто віддають накази на відкриття вогню і виконання певних бойових завдань для особового складу, які містять цілком реальну небезпеку для "життя і здоров'я особового складу", однак не обумовлені ні реальною тактичною обстановкою, ні особливою потребою.