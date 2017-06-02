На Донбасі сьогодні внаслідок бойових дій загинув один український військовий, ще трьох поранено

Російсько-терористичні бандформування з початку доби 15 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України, один український військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

Зазначається, що найнапруженіша ситуація склалася на Приморському напрямку, де зафіксовано найбільше фактів застосування проросійськими НЗФ зброї. Впродовж дня окупанти чотири рази відкривали вогонь з 120-мм мінометів по позиціях українських бійців у районі Чермалика. Також біля Чермалика та Новотроїцького противник вів вогонь з гранатометів.

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На Донецькому напрямку ситуація відносно стабільна. Втім, в першій половині дня під ворожі обстріли з крупнокаліберних кулеметів потрапили бійці ЗСУ, котрі тримають оборону в районі Зайцевого та Опитного.

На Луганському напрямку противник з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Новозванівки та Кримського. Позиції біля Новоолександрівки бойовики обстріляли із зенітної установки.

Як повідомляв УНІАН, бойовики сьогодні обстріляли житлові квартали Мар'їнки з 82-міліметрових мінометів, внаслідок чого поранення отримали дві особи.