На Донеччині п'яні бойовики влаштували стрілянину, поранивши двох осіб - розвідка

На Донеччині п'яні бойовики влаштували між собою стрілянину, важко поранивши двох чоловік. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожПутін змінив платівку: назвав українців і росіян "народами-родичами""21 червня ц. р. військовослужбовці розвідувального підрозділу в стані алкогольного сп'яніння самовільно залишили передові позиції і прибули в підрозділ з метою з'ясування причин непроведення їх ротації. В результаті сутички між прибулими і добовим нарядом двоє військовослужбовців з важкими травмами доправлено в реанімаційне відділення місцевої лікарні", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в окупованому Алчевську група бойовиків в стані сп'яніння влаштувала так зване армійське ралі на військових автомобілях.

"Комендатурою затримані військовослужбовці, які в стані алкогольного сп'яніння влаштували "армійське ралі" на військових автомобілях у місті Алчевськ", - йдеться у зведенні розвідки.