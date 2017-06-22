На Донеччині п'яні бойовики влаштували стрілянину, поранивши двох осіб - розвідка
Крім того, в окупованому Алчевську група бойовиків у стані сп'яніння влаштувала так зване "армійське ралі" на військових автомобілях.
На Донеччині п'яні бойовики влаштували між собою стрілянину, важко поранивши двох чоловік. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожПутін змінив платівку: назвав українців і росіян "народами-родичами""21 червня ц. р. військовослужбовці розвідувального підрозділу в стані алкогольного сп'яніння самовільно залишили передові позиції і прибули в підрозділ з метою з'ясування причин непроведення їх ротації. В результаті сутички між прибулими і добовим нарядом двоє військовослужбовців з важкими травмами доправлено в реанімаційне відділення місцевої лікарні", - наголошується в повідомленні.
Крім того, в окупованому Алчевську група бойовиків в стані сп'яніння влаштувала так зване армійське ралі на військових автомобілях.
"Комендатурою затримані військовослужбовці, які в стані алкогольного сп'яніння влаштували "армійське ралі" на військових автомобілях у місті Алчевськ", - йдеться у зведенні розвідки.