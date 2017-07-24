Генштаб ЗС РФ розпорядився забирати документи у російських військових, які воюють на Донбасі – розвідка

У з’єднаннях та частинах 1, 2 АК продовжується реалізація заходів з приховування участі громадян РФ у бойових діях на окупованій території Сходу України шляхом вилучення у них особистих документів (паспортів та військових квитків).

Читайте такожУ Сирії воюють понад 500 росіян, які брали участь у війні на Донбасі – голова СБУ Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони.

«Встановлено, що ці заходи проводяться відповідно до розпорядження Генерального штабу ЗС РФ та контролюються співробітниками ФСБ РФ. Крім того, російських військовослужбовців примушують видаляти особисті сторінки у соціальних мережах. Незважаючи на проблеми з укомплектованістю підрозділів, осіб, які не виконують зазначені вимоги, звільняють з військової служби», - повідомляє розвідка.