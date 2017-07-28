Піхотний вогнемет та гранати: в "Укроборонпромі" показали нову термобаричну зброю (фото)

В «Укроборонпромі» показали нові зразки термобаричної зброї - піхотний вогнемет РПВ-16, який розроблений НДІ “Хімічних продуктів” та гранати РГТ-27С та РГТ-27С2 від ДП “МФ “Артем”. Про це повідомляє прес-служба концерну.

«Термобарична зброя знищує противника завдяки створенню під час вибуху високотемпературного імпульсу, який супроводжується різким перепадом тиску. В ужитку, вона також називається боєприпасами об‘ємного вибуху», - йдеться у повідомленні.

“На полігоні була перевірена ефективність українських термобаричних боєприпасів. Яких, практично, на сьогоднішній день немає на фронті. Доволі непогано себе зарекомендував ручний реактивний вогнемет РПВ-16”, – сказав секретар РНБО Олександр Турчинов.

Крім того, були також представлені гранати РГТ-27С та РГТ-27С2, які мають масу не більше 600 грамів, створюють на дві секунди вогняну хмару об‘ємом не меншим за 13 м³, у який температура сягає 2500 градусів.

«Така температура дозволяє знищувати не тільки живу силу противника, але і виводити з ладу легкоброньовану техніку», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, новий спецпредставник США зі справ України Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає питання, чи надсилати зброю для боротьби проти проросійських бойовиків на Донбасі. Як розповів Волкер, озброєння українських урядових сил може змінити підхід Москви і він не вважає такий крок провокаційним. "Оборонне озброєння, що дозволило б Україні захистити себе і, наприклад, вивести танки, фактично допоможе зупинити російську загрозу щодо України", – сказав Волкер.