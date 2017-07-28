День в АТО: окупанти били з мінометів та кулеметів, одного військового поранено

Упродовж сьогоднішнього дня на Донбасі один військовий Збройних сил України отримав поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

"У зоні АТО, упродовж сьогоднішнього дня, інтенсивність обстрілів українських позицій зі сторони російсько-терористичних угруповань не зменшилась", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, зранку бойовики з гранатометів і стрілецької зброї били по українському опорному пункту неподалік Мар’їнки, що на Маріупольському напрямку. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення.

Крім того, близько 8 години, із озброєння БМП злочинці відкривали вогонь по Талаківці. Також під мінометним ворожим вогнем опинились наші позиції у Гнутовому.

Разом з тим, на Луганському напрямку бойовики застосовували міномет у районі Новотошківського.

А на Донецькому напрямку окупанти упродовж години били з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів по українських бійцях у Кам’янці.

Як відомо, окупанти на Донбасі розповсюджують наркотик для стимулювання диверсій проти сил АТО.