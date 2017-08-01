Бойовики активізувались майже вздовж усієї лінії розмежування: один військовий поранений

Російсько-терористичні угруповання з початку доби 10 разів обстрілювали позиції сил АТО, один військовий дістав поранення.

Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 19.00 1 серпня 2017 року, розміщеному на сторінці у Facebook.

«Сьогоднішній день у зоні АТО відзначився активізацією російсько-терористичних угруповань фактично вздовж усієї лінії розмежування. З опівночі і до 18 години бойовики 10 разів відкривали вогонь по наших позиціях», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Дніпро привезли 7 тяжко поранених військових із зони АТО

Зазначається, що близько опівночі з мінометів калібру 82 мм злочинці вдарили по опорному пункту українських військових у Кримському, що на Луганському напрямку.

«Близько 1-ї ночі на Донецькому напрямку бойовики обстріляли з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї наші укріплення у селищі Луганське. Внаслідок цього обстрілу один військовослужбовець сил АТО отримав поранення», - зауважили у штабі.

Також на Маріупольському напрямку ворожі провокації зафіксовані поблизу Новотроїцького та Водяного.