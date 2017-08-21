За минулі кілька днів ситуація загострилася по всій лінії фронту - волонтери

Безперервні обстріли з мінометів крупного калібру та переносних установок «Град», а також масштабні пожежі - саме так минули вихідні дні неоголошеної війни. Про це повідомляють волонтери фонду «Повернись живим».

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«Схоже, що противник вже почав «вітати» Україну зі Святом Незалежності, використовуючи проти нас не лише важке озброєння, але навіть погодні умови. Нашим захисникам доводиться протистояти одночасно двом загрозам: ворожим снарядам та вогню - суха стерня від обстрілів займається і полум’я випалює все на своєму шляху», - констатують вони.

За їх словами особливо «гаряче» у вихідні було на околицях Донецька та на Луганщині.

«Наші позиції в районі Авдіївської промзони ворог обстрілював із мінометів різних калібрів і з «Градів». Бити почали ще в світлу пору доби, ближче до ночі посилюючи інтенсивність вогню», - повідомляється на сторінці фонду.

На Луганщині, кажуть волонтери, вчора з самого ранку і до обіду бойовики обстрілювали позиції ЗСУ в передмісті Попасної, Новозванівки і Троїцького. В наслідок чого тяжке поранення отримав один командир роти.

«Днем раніше серед білого дня під обстріл попав населений пункт Жолобок, де поранення отримали ще двоє бійців. Потужні обстріли спеціально велись в світлу добу, коли сильний вітер збільшував площу загорань на десятки гектарів», - констатують вони.

Трохи тихіше було на Приморському напрямку, але ворог бив з мінометів і там, спричинивши досить масштабні пожежі. «Попри це все, хлопці спокійно і впевнено тримають оборону», - зауважують у «Повернись живим».