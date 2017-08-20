Обстріл житлових кварталів Зайцевого: будинки вигоріли вщент, в СЦКК говорять про запалювальні боєприпаси (відео)

Вчора, 19 серпня, при обстрілі бойовиками селища Зайцеве на Донбасі через влучання запалювальних боєприпасів виникла пожежа в житлових будинках і господарських будівлях по вулицях Федорова та Вернадського, які розташовані поблизу лінії розмежування. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру контролю та координації врегулювання на Донбасі на сторінці штабу АТО в Facebook.

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"Будинки та майно згоріли вщент. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. ЗС України на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали", - сказано у повідомленні.

Українська сторона СЦКК засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

"Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - підкреслили в СЦКК.

Як повідомлялось раніше, порушивши режим тиші 19 серпня, НЗФ ОРДО обстріляли зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів будинки мирних мешканців у селищі Зайцеве.