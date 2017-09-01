За час АТО Харків прийняв на лікування понад 20 тисяч військових - Міноборони

У Харкові за час проведення на Донбасі антитерористичної операції на лікування було прийнято близько 20,5 тис українських військових. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони України, полковник Максим Праута.

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За його словами, фахівці Військово-медичного клінічного центру Північного регіону продовжують надавати кваліфіковану допомогу військовослужбовцям, які беруть участь у АТО.

"За час проведення АТО військові медики Харкова прийняли на лікування близько 20,5 тис. військовослужбовців Збройних сил та представників інших військових формувань України. З них близько 5 тис. пройшли лікування у зв'язку з бойовими травмами і понад 3 тис. - у "зв'язку з пораненнями", - сказав Праута.

Також він повідомив, що за час проведення АТО всі фахівці Військово-медичного клінічного центру Північного регіону пройшли службу в районі ведення бойових дій на Донбасі.