Айвазовська передрекла "треш" у ЗМІ на тему "особливого статусу" Донбасу

Заява представника Росії в Тристоронній контактній групі зі врегулювання на Донбасі Бориса Гризлова про закріплення «особливого статусу» перед введенням миротворців ООН є російською маніпуляцією на тему зняття санкцій. Про це представник України у політичній підгрупі ТКГ Ольга Айвазовська написала у Facebook.

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Зокрема, вона висловила власну думку про заяву росіян щодо необхідності закріплення особливого порядку місцевого самоврядування через так звану "формулу Штайнмаєра" та прив'язку цього питання до миротворчої місії ООН.

Айвазовська вважає, що позиція російської сторони полягає у тому, що "РФ вчергове засвідчує рівень готовності домовлятись, адже обмін (перефразуємо): "ми вам не мир, а миротворців, які будуть охороняти спостерігачів ОБСЄ з легкою зброєю та стоятимуть на лінії зіткнення, а не на кордоні з РФ", - дорівнює не просто замороженню конфлікту, а і маніпуляції з темою зняття санкцій, про що вже почали заявляти окремі європолітики".

"Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО втратить чинність менш, ніж за півтора місяці, тому такого креативу буде ще багато", - додала представник України.

Також вона вважає, що "інформаційні потоки напередодні Генасамблеї ООН будуть закидані ще чималим трешем".

Як відомо, раніше низка російських ЗМІ поширили заяву Гризлова, в якій той стверджував, що перш, ніж вводити миротворців ООН, Київ повинен законодавчо закріпити за Донбасом "особливий статус" за "формулою Штайнмаєра".

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

5 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.