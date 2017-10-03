Окупанти обстріляли з "Граду" позиції українських військових біля Гнутового – штаб
Це вперше від початку шкільного перемир’я, проросійські найманці застосували реактивну систему залпового вогню «Град».
Сьогодні, вперше від початку шкільного перемир’я, проросійські найманці застосували реактивну систему залпового вогню «Град».
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
«О 16 годині ворог випустив 15 снарядів з «Граду» по опорних пунктах сил АТО на підступах до Гнутового», - йдеться у повідомленні штабу.
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На Донецькому напрямку з опівночі противник двічі обстрілював південно-східні околиці Авдіївки з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
як повідомляв УНІАН раніше, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє, що російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.