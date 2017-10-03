Окупанти обстріляли з "Граду" позиції українських військових біля Гнутового – штаб

Сьогодні, вперше від початку шкільного перемир’я, проросійські найманці застосували реактивну систему залпового вогню «Град».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«О 16 годині ворог випустив 15 снарядів з «Граду» по опорних пунктах сил АТО на підступах до Гнутового», - йдеться у повідомленні штабу.

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На Донецькому напрямку з опівночі противник двічі обстрілював південно-східні околиці Авдіївки з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

як повідомляв УНІАН раніше, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє, що російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.