Доба в АТО: бойовики кілька годин обстрілювали Авдіївку, одного українського бійця поранено

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Українські військові 7 разів відповідали ворогові, використовуючи весь спектр зброї, не забороненого мирними домовленостями. В результаті бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці минулої доби ворог знизив активність.

"Після 18 годин бойовики не застосовували міномети та інше важке озброєння, а вогневе протистояння наших військ з окупантами збереглося тільки поблизу кількох населених пунктів", - відзначили в штабі.

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Ввечері бойовики з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів кілька годин обстрілювали українські позиції на підступах до Авдіївки.

З цієї ж зброї терористи били по позиціях сил АТО поблизу Кримського і Золотого на Луганському напрямку.

На Приморському напрямку під вогнем бойовиків з протитанкового гранатомета і кулеметів виявилися зміцнення сил АТО біля Широкіно.

Як повідомляв УНІАН, у Держприкордонслужбі назвали кількість прикордонників, які загинули в АТО. Війна забрала життя 69 охоронців кордону.