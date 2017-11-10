"ДНР" здійснює масштабну операцію по закиданню в тил ЗСУ своїх агентів – ІС

Так зване «розвідувальне управління республіканської гвардії ДНР» реалізує чергову масштабну операцію по закиданню (інфільтрації) агентури в підконтрольні Україні райони Донбасу.

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Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Відзначається, що використовується три основних методи: «біженець-переселенець» (вже відходить, використовується рідко), «дезертирував бойовик» («входить в моду», в окремих випадках відзначається навіть опрацювання легенди) і «перебрався до родичів».

«Іноді зустрічається різновид – «потерпілий» чиновник-перевертиш, в основному із середовища правоохоронної, судової системи або місцевих чиновників районного масштабу», – додали в ІС.