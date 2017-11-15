Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі із мінометів - штаб АТО

З початку доби бойовики 8 разів відкривали вогонь по силах антитерористичної операції на Донбасі, у результаті обстрілів жоден український захисник не постраждав.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

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"Оперативна обстановка в районі проведення АТО впродовж сьогоднішнього дня суттєвих змін не зазнала. Російсько-окупаційні війська на різних ділянках фронту продовжують порушувати перемир’я. Загалом же з початку доби ворог 8 разів відкривав вогонь по підрозділах українського війська", - заявляють у штабі.

Зазначається, що на Луганському напрямку ще на світанку російські найманці обстріляли з міномету 120-мм українських оборонців Травневого, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів – захисників Новолуганського.

Також по одній збройній провокації було зафіксовано неподалік Кримського і Донця, де окупанти били по українських опорних пунктах із гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, на Донецькому напрямку бойовики обстріляли оборонні укріплення поблизу Водяного, Новомихайлівки та Авдіївки з піхотного озброєння, а підступи до Пісків ще й з 82-міліметрового міномету.

"У випадках прямої загрози безпеці, військовослужбовці Збройних сил України застосовували по ворогу зброю, не заборонену Мінськими домовленостями, а саме – гранатомети та великокаліберні кулемети", - наголосили у штабі.