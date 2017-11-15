Майже 400 вибухів сталося на Донбасі за добу - СММ ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 390 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 13 листопада до 19:30 14 листопада, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 220 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 100 вибухів)", - сказано у звіті.

Водночас у Луганській області СММ задокументувала менше порушень режиму припинення вогню – 170 вибухів проти 220 за попередній звітний період.