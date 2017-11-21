Переворот в Луганську: озброєні люди відмовилися виконувати наказ ватажка "ЛНР" - росЗМІ

Озброєні люди, що взяли під контроль центр Луганська, відмовилися виконувати наказ ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького покинути свої позиції. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Невідомі озброєні люди, які контролюють центр Луганська, проігнорували наказ голови самопроголошеної "Луганської Народної республіки" Ігоря Плотницького покинути свої позиції.

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Відзначається, що в адміністративні будівлі нікого не пускають.

Люди у формі заявили, що вулиці оточені згідно з наказом "МВС ЛНР". За словами бойовиків, проводяться планові навчання, однак вони відмовилися продемонструвати свої документи.

Раніше повідомлялося, що в центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами.

За непідтвердженими даними, 20 листопада, ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися цьому наказу. Невідомі блокують доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.