Росія нічого не хоче робити для зниження напруги на Донбасі - американський представник в ОБСЄ

З настанням холодів Росія намагається скористатися вразливістю цивільної інфраструктури, пересуваючи сили до Донецької водної фільтрувальної станції, облаштовуючи зброю великого калібру в тісно заселених територіях, що наражає цивільних на небезпеку, заявив тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан, передає Голос Америки.

Читайте такожРазом з холодами на Донбас приходить ескалація - ОБСЄ "Пане голово, всі ми знаємо правду: це – конфлікт створений Росією, але вона не хоче робити навіть прості кроки, щоб знизити напругу. Росія відмовляється дати вказівку силам, які вона озброює, яких навчає, якими керує і поруч з якими воює, погодитись на встановлення зон безпеки навколо об’єктів критично важливої інфраструктури, або вивести війська з густо населених цивільних районів", - наголосив Каміан.

"Зі свого боку, минулого місяця Київ виконав заходи в політичній сфері, передбачені Мінськими домовленостями і подовжив дію закону про спеціальний статус", - відзначив представник США в ОБСЄ.

Каміан наголосив, що свідомі дії Росії, яка "розміщує свої сили біля об’єктів інфраструктури і вздовж контактної лінії, збільшують ризик екологічної катастрофи та зриву поставок води сотням тисяч людей по обидва боки контактної лінії". Дії Росії також збільшують небезпеку жертв серед цивільного населення від обстрілів.

"Сполучені Штати обурені через те, що сторони не обмінялись жодним полоненим під час конфлікту в 2017 році. Навіть після одностороннього звільнення 15 затриманих Україною близько року тому, російські повірені неодноразово відмовляли гуманітарним організаціям в доступі до затриманих на контрольовану Росією сторону від лінії конфлікту. Сотні затриманих продовжують чекати на можливість об’єднатись зі своїми сім’ями. Ми вимагаємо гуманного ставлення до затриманих і закликаємо Росію поважати дух Мінських домовленостей і невідкладно дозволити обмін заручниками", - зазначається в заяві.