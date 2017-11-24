Серія диверсій у Донецьку на тлі подій в "ЛНР" викликала паніку серед бойовиків – ІС

Серія диверсій проти штабних структур «1 АК ДНР», дислокованих в Донецьку, в ніч з 22.11 на 23.11 на тлі подій у «ЛНР», викликала серйозний резонанс в середовищі як бойовиків «1-го АК ДНР», так і серед місцевого населення.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», командування «1-го АК ДНР» віддало наказ командирам підпорядкованих підрозділів і частин будь-яким способом припиняти розповсюдження чуток про дані диверсії серед особового складу, аж до арешту та тримання на гауптвахті розповсюджувачів подібних чуток з числа "військовослужбовців".

«Одночасно зафіксовано поширення чуток агентурою «МДБ ДНР» в Донецьку про проникнення в місто «української ДРГ» (нині нібито знешкодженої) з метою підриву каналізації у Донецьку», – повідомили в ІС.