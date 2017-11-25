Штаб АТО попереджає про можливі провокації бойовиків на Донецькому напрямку

Штаб Антитерористичної операції попереджає про можливі провокації з боку бойовиків через запланований візит місії ОБСЄ у населені пункти Гладосове та Травневе в Донецькій області.

Про це заявляє прес-центру штабу АТО у Facebook.

«У зв’язку з тим, що сьогодні представники СММ ОБСЄ планують відвідати населені пункти Гладосове та Травневе, штаб АТО очікує провокацій на цьому напрямку від бойовиків НЗФ ОРДЛО», - йдеться в повідомленні.

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«Ми відслідковуємо ситуацію на цій ділянці лінії зіткнення та інформуватимемо суспільство і світову спільноту про можливі провокації», - додали у штабі.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу по усій лінії зіткнення на Донбасі зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.