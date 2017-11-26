Війна на Донбасі вже програна Москвою – політолог

Заяви Володимира Путіна, що потрібно посилювати військову промисловість Росії, не несуть ніякої загрози. Це можуть бути тільки залякування Заходу.

Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Так вона нічого не означає. Хіба що ще раз налякати якоюсь військовою загрозою в бік Заходу. Ну і піти назустріч своїм генералам, які вимагають нових багатомільярдних витрат", — пояснив політолог.

Що стосується ескалації конфлікту на Донбасі, то Путін на це точно не піде, впевнений Піонтковський, адже він чудово розуміє, що за нею буде.

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"Навпаки, всі дипломатичні кроки останнього часу свідчать про те, що він відчайдушно шукає якоїсь угоди з Заходом, хоче продати Заходу якісь конструктивні нібито кроки для того, щоб не вводилися в дію санкції, передбачені Конгресом", — сказав політолог.

Він додав, що серйозний сценарій з агресії на Донбасі був навесні і влітку 2014 року. Тоді в Москві реально думали про анексію 10-12 українських областей. Але цю війну Москва вже програла, і навіть в Кремлі це розуміють.

"У Кремлі мріють про те, щоб якось домовитися з Заходом — з Донбасу вони підуть, але Крим залишиться. От якщо б сьогодні Україна і Захід запропонували це Москві, то вони із задоволенням прийняли б", — вважає експерт.