Російська сторона та бойовики блокують пошук та евакуацію тіла українця на Донбасі

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що російська сторона СЦКК та бойовики навмисно блокують та нехтують нормами міжнародного гуманітарного права щодо пошуку та евакуації тіла громадянина України.

Відповідне повідомлення української сторони СЦКК розміщене на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Українська сторона СЦКК інформує, що російська сторона СЦКК та ОРДО відмовилися надавати гарантії безпеки із введенням режиму "Тиша" для проведення робіт з пошуку та евакуації тіла загиблого громадянина України в районі населених пунктів Кодема, Гольмівський, Гладосове та Травневе Донецької області.

Водночас у відповіді російської сторони СЦКК та НЗФ ОРДО повідомляється, що пошук та евакуація тіла загиблого громадянина України в районі зазначених населених пунктів "розцінюються як проведення заходів чергової спроби провокацій з боку ЗС України".

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Українська сторона СЦКК вчергове закликає російську сторону СЦКК вжити всіх можливих заходів для узгодження з "керівництвом ОРДО" відповідних письмових гарантій безпеки у вказаних районах.

"Такими провокаційними заявами та відмовами НЗФ ОРДО демонструють відверте нехтування положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року і Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 року, Мінськими домовленостями, бажання дискредитувати ЗС України напередодні та під час засідання Тристоронньої контактної групи та прагнення до подальшого погіршення гуманітарної обстановки та загострення збройного конфлікту на Донбасі", - вважає українська сторона СЦКК.