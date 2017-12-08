Бойовики на Донбасі обстріляли свою диверсійно-розвідувальну групу

Бойовики так званого 2-го армійського корпусу на Донбасі обстріляли свою диверсійно-розвідувальну групу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Зважаючи на низьку дисциплінованість та втрату управління з боку командирів, бойовики однієї із частин 2-го армійського корпусу здійснили обстріл з крупнокаліберного кулемету передових позицій сил АТО. В результаті під вогонь потрапила їхня ж диверсійно-розвідувальна група з цього ж підрозділу бойовиків», - зазначив він.

За словами Мотузяника, у зв’язку з ротаційними заходами командного складу у з’єднаннях та частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) так званих армійських корпусів, російським окупаційним командуванням введено режим припинення вогню до 11 грудня цього року.