Усю готівку з Луганська вивезли до Росії - Міноборони

В окупованому Луганську відсутні готівкові кошти у банках та банкоматах. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

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За його словами, пенсіонерам пояснюють, що кошти будуть відсутні до кінця року.

"Зокрема, у банках та банкоматах Луганська відсутні готівкові кошти. За попередньою інформацією, вся готівка була вивезена на територію РФ. Пенсіонерам, які звертаються до працівників фінансових установ з метою пояснення ситуації повідомляють, що кошти будуть відсутні до кінця поточного року. Про причини, не повідомляють", - заявив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що автомобільний кортеж, в якому перебувають ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький, керівник його адміністрації Ірина Тейцман, голова ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва і низка інших осіб, виїхав з території окупованого Луганська до Росії.