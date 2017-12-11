Внаслідок обстрілу з "Градів" Авдіївки мирні жителі не постраждали - штаб

Внаслідок обстрілу бойовиками з реактивних систем залпового вогню «Град» міста Авдіївка Донецької області мирні жителі не постраждали.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook, від опівночі бойовики в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі здійснили 9 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України, у чотирьох випадках сили АТО давали адекватну відповідь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі зазначили, що на Луганському напрямку терористи близько двох годин з мінометів різних калібрів обстрілювали оборонні укріплення сил АТО біля Травневого, випустивши загалом 40 мін.

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У цьому ж районі окупанти застосували 82-мм міномети поблизу Луганського, а озброєння БМП - неподалік Світлодарська.

Крім того, з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по захисниках Зайцевого і Попасної, а з великокаліберних кулеметів - по оборонцях Новозванівки.

На Донецькому напрямку "найгарячіше" було у передмісті Авдіївки. Тут окупанти з 82-мм мінометів і гранатометів били по позиціях сил АТО довкола Кам’янки і Опитного. В обідню пору, наражаючи на небезпеку цивільне населення, російсько-терористичні війська обстріляли саму Авдіївку. Бойовики з РСЗВ "Град" випустили по цьому прифронтовому місту три реактивні снаряди. "Люди не постраждали, проте пошкоджено контактну лінію залізничної колії та високовольтну ЛЕП на ділянці Ясинувата - Авдіївський коксохімічний завод", - додали у штабі АТО.

На Приазов’ї бойовики з озброєння БМП порушували перемир’я поблизу Гнутового.