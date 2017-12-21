На Донеччині на вибуховому пристрої підірвався чоловік

У Донецькій області поблизу контрольного посту «Березове-2» на вибуховому пристрої підірвався громадянин України. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

«Сьогодні близько 13-ї години за 100 м від контрольного поста «Березове-2», де спільно несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ, спрацював вибуховий пристрій, попередньо - розтяжка гранати РГД-5. Внаслідок вибуху громадянину України, який рухався пішки із непідконтрольної території та зайшов за асфальтне покриття в лісосмугу, осколками посічено ноги», - йдеться у повідомленні.

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Пораненому прикордонники надали першу медичну допомогу та викликали карету швидкої. Загрози його життю немає.

У ДПСУ зауважили, що місцевість, де стався вибух, позначена інформаційними покажчиками «Міни», проте постраждалий чомусь вирішив звернути з дороги.

Раніше стало відомо що в Донецькій області на міні підірвалося поліцейське авто.