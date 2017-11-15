В Донецькій області на міні підірвалося поліцейське авто, один правоохоронець загинув (фото, відео)

Поліцейський автомобіль підірвався на протитанковій міні поблизу Талаківки, один правоохоронець загинув і двоє отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Національної поліції Сергій Князєв.

«Годину тому під час несення служби загинув майор поліції, ще двоє поліцейських поранено, їх евакуюють у шпиталь... Їдучи на виклик, автомобіль з маріупольськими поліцейськими групи реагування патрульної поліції підірвався на протитанковій міні біля селища Талаківка. Ще вчора цієї міни там не було, бо наші військові вільно пересувались на цій ділянці», - наголосив він.

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Князєв також повідомив, що вибухотехніки виявили поряд ще одну замасковану міну. Він також висловив співчуття родичам та близьким поліцейських.

"Майор поліції, 1981 р.н., загинув від отриманих поранень. Ще двоє поліцейських отримали поранення та знаходяться у лікарні", - додав у Facebook перший заступник Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Раніше повідомлялося, що за 3 роки від вибухів на Донбасі загинуло 199 українських бійців.